Медицинские организации будут открыты круглосуточно в нерабочие дни

Медицинские организации России продолжат круглосуточную работу во время нерабочих дней. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства РФ.

"Федеральным органам исполнительной власти, имеющим подведомственные организации, оказывающие медицинскую помощь гражданам, определить режим работы данных организаций в нерабочие дни <…> обеспечив: сохранение круглосуточного режима работы", — сказано на сайте кабмина.

К ним относятся организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе и больным с коронавирусом, уточняется в документе.