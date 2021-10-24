Медицинские организации будут открыты круглосуточно в нерабочие дни
Это касается всех учреждений, оказывающих медпомощь, в том числе и больным с коронавирусом.
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Медицинские организации России продолжат круглосуточную работу во время нерабочих дней. Соответствующее решение было принято на заседании Правительства РФ.
"Федеральным органам исполнительной власти, имеющим подведомственные организации, оказывающие медицинскую помощь гражданам, определить режим работы данных организаций в нерабочие дни <…> обеспечив: сохранение круглосуточного режима работы", — сказано на сайте кабмина.
К ним относятся организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том числе и больным с коронавирусом, уточняется в документе.
Ранее Лайф рассказывал, что российские учреждения культуры закроются в нерабочие дни. Исключение составят лишь театры и музеи, куда будут пускать при наличии QR-кодов и ПЦР-тестов.
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