В Израиле указали на внимательное отношение Путина к нуждам страны в области безопасности
Премьер еврейского государства отметил, что на встрече с российским лидером в том числе обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы, которая вызывает беспокойство.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям еврейского государства в области безопасности. Об этом он сказал во время еженедельного заседания израильского правительства.
"Президент Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности. Мы обсуждали ситуацию в Сирии. Мы также говорили об иранской ядерной программе, складывающаяся ситуация вокруг которой вызывает беспокойство", — говорится в распространённом сообщении канцелярии Бенета.
Напомним, встреча Путина и Бенета состоялась в Сочи 22 октября. Переговоры были приурочены к 30-летию восстановления дипломатических отношений между государствами. Лидеры обсудили стратегические вопросы, включая координацию по Сирии в области безопасности. Это первый визит Бенета в Россию в качестве премьера, в должность он вступил в июне.
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