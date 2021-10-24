В Израиле указали на внимательное отношение Путина к нуждам страны в области безопасности

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям еврейского государства в области безопасности. Об этом он сказал во время еженедельного заседания израильского правительства.

"Президент Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности. Мы обсуждали ситуацию в Сирии. Мы также говорили об иранской ядерной программе, складывающаяся ситуация вокруг которой вызывает беспокойство", — говорится в распространённом сообщении канцелярии Бенета.