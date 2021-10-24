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В Израиле указали на внимательное отношение Путина к нуждам страны в области безопасности

Премьер еврейского государства отметил, что на встрече с российским лидером в том числе обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы, которая вызывает беспокойство.

24 октября, 10:00
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям еврейского государства в области безопасности. Об этом он сказал во время еженедельного заседания израильского правительства.

"Президент Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности. Мы обсуждали ситуацию в Сирии. Мы также говорили об иранской ядерной программе, складывающаяся ситуация вокруг которой вызывает беспокойство", — говорится в распространённом сообщении канцелярии Бенета.

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Напомним, встреча Путина и Бенета состоялась в Сочи 22 октября. Переговоры были приурочены к 30-летию восстановления дипломатических отношений между государствами. Лидеры обсудили стратегические вопросы, включая координацию по Сирии в области безопасности. Это первый визит Бенета в Россию в качестве премьера, в должность он вступил в июне.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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