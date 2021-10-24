Владимир Соловьёв ревакцинировался от ковида. Видео © Telegram-канал "СОЛОВЬЁВ"

Телеведущий Владимир Соловьёв ревакцинировался от ковида препаратом "Спутник V". Об этом он сообщил в своём телеграм-канале, опубликовав снятый на камеру процесс.

"Делаем очередную ревакцинацию. Я прививок не боюсь, если надо — уколюсь. Прививка номер четыре. Спасибо добрым докторам, "Спутник" всегда спасает", — сказал Соловьёв во время укола.

Телеведущий также призвал соотечественников последовать его примеру и привиться для защиты от инфекции.