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"Прививка номер четыре": Владимир Соловьёв ревакцинировался от ковида

Телеведущий призвал других россиян последовать его примеру и также привиться для защиты от инфекции.

24 октября, 09:52

Скриншот видео © Telegram-канал "СОЛОВЬЁВ"

Владимир Соловьёв ревакцинировался от ковида. Видео © Telegram-канал "СОЛОВЬЁВ"

Телеведущий Владимир Соловьёв ревакцинировался от ковида препаратом "Спутник V". Об этом он сообщил в своём телеграм-канале, опубликовав снятый на камеру процесс.

"Делаем очередную ревакцинацию. Я прививок не боюсь, если надо — уколюсь. Прививка номер четыре. Спасибо добрым докторам, "Спутник" всегда спасает", — сказал Соловьёв во время укола.

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Телеведущий также призвал соотечественников последовать его примеру и привиться для защиты от инфекции.

Ранее Лайф рассказывал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин ревакцинировался от коронавируса. Впервые политик сделал прививку год назад и с тех пор контролирует количество антител, чтобы не допустить заражения ковидом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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