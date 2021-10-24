"Прививка номер четыре": Владимир Соловьёв ревакцинировался от ковида
Телеведущий призвал других россиян последовать его примеру и также привиться для защиты от инфекции.
Скриншот видео © Telegram-канал "СОЛОВЬЁВ"
Владимир Соловьёв ревакцинировался от ковида. Видео © Telegram-канал "СОЛОВЬЁВ"
Телеведущий Владимир Соловьёв ревакцинировался от ковида препаратом "Спутник V". Об этом он сообщил в своём телеграм-канале, опубликовав снятый на камеру процесс.
"Делаем очередную ревакцинацию. Я прививок не боюсь, если надо — уколюсь. Прививка номер четыре. Спасибо добрым докторам, "Спутник" всегда спасает", — сказал Соловьёв во время укола.
Телеведущий также призвал соотечественников последовать его примеру и привиться для защиты от инфекции.
Ранее Лайф рассказывал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин ревакцинировался от коронавируса. Впервые политик сделал прививку год назад и с тех пор контролирует количество антител, чтобы не допустить заражения ковидом.
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