Полуфиналиста "Минуты славы" Нгуена Ван Хынга нашли мёртвым в квартире в Москве
Певцу было 39 лет. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле артиста обнаружено не было.
Скриншот © YouTube / Ivan Nguyen
В одной из московских квартир обнаружили тело певца из Вьетнама, полуфиналиста шоу "Минута славы" Нгуена Ван Хынга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
"В квартире на Арбате найден мёртвым певец Нгуен Ван Хынг. Ему было 39 лет", — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что, по предварительным данным, на теле артиста не обнаружили следов насильственной смерти.
Ранее Лайф рассказывал, что в Комсомольске-на-Амуре на пустыре нашли тело мальчика. В качестве одной из версий рассматривается случайная смерть при катании на тарзанке.
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