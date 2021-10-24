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Полуфиналиста "Минуты славы" Нгуена Ван Хынга нашли мёртвым в квартире в Москве

Певцу было 39 лет. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле артиста обнаружено не было.

24 октября, 09:44
<p>Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TupDmIJO2U4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ivan Nguyen</a></p>

Скриншот © YouTube / Ivan Nguyen

В одной из московских квартир обнаружили тело певца из Вьетнама, полуфиналиста шоу "Минута славы" Нгуена Ван Хынга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

"В квартире на Арбате найден мёртвым певец Нгуен Ван Хынг. Ему было 39 лет", — рассказал собеседник агентства.

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Отмечается, что, по предварительным данным, на теле артиста не обнаружили следов насильственной смерти.

Ранее Лайф рассказывал, что в Комсомольске-на-Амуре на пустыре нашли тело мальчика. В качестве одной из версий рассматривается случайная смерть при катании на тарзанке.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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