Полуфиналиста "Минуты славы" Нгуена Ван Хынга нашли мёртвым в квартире в Москве

В одной из московских квартир обнаружили тело певца из Вьетнама, полуфиналиста шоу "Минута славы" Нгуена Ван Хынга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

"В квартире на Арбате найден мёртвым певец Нгуен Ван Хынг. Ему было 39 лет", — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что, по предварительным данным, на теле артиста не обнаружили следов насильственной смерти.