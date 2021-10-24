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В бундестаге раскритиковали министра обороны Германии за угрозы в адрес России

Берлин всегда отличало стремление использовать другие возможности для разрядки ситуации в виде диалога, уточнил председатель фракции СДПГ.

24 октября, 09:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности НАТО применить оружие против России является безответственным, ведь оно усиливает нагрузку на новое правительство страны. Такое мнение высказал председатель фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених.

"Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны. К сожалению, госпожа Крамп-Карренбауэр здесь ничем не отличается от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны", — приводит его слова агентство DPA.

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Мютцених заметил, что не знает, имела ли в виду министр находящееся в Германии атомное оружие, но считает, что Крамп-Карренбауэр раскручивает "спираль эскалации", а также усложняет работу нового состава кабмина. Кроме того, Германию всегда отличало стремление использовать другие возможности для разрядки ситуации в виде диалога, уточнил он.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала НАТО начать угрожать России. Она уверена, что альянсу следует ясно реагировать на действия и угрозы со стороны Москвы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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