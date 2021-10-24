В бундестаге раскритиковали министра обороны Германии за угрозы в адрес России

Заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности НАТО применить оружие против России является безответственным, ведь оно усиливает нагрузку на новое правительство страны. Такое мнение высказал председатель фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених.

"Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны. К сожалению, госпожа Крамп-Карренбауэр здесь ничем не отличается от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны", — приводит его слова агентство DPA.

Мютцених заметил, что не знает, имела ли в виду министр находящееся в Германии атомное оружие, но считает, что Крамп-Карренбауэр раскручивает "спираль эскалации", а также усложняет работу нового состава кабмина. Кроме того, Германию всегда отличало стремление использовать другие возможности для разрядки ситуации в виде диалога, уточнил он.