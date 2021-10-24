Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли первый этап Гран-при в США

Члены российского дуэта Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями первого этапа Гран-при по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Турнир проходил в США.

По сумме двух программ россияне набрали 222,50 балла. На втором месте представители Японии Рику Миура и Рюити Кихара, а третьими стали ещё одни спортсмены из России — Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Добавим, что третья пара из нашей страны — Алина Пепелева / Роман Плешков — остановилась на шестом месте.