Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли первый этап Гран-при в США
Ещё одни представители нашей страны расположились на третьей строчке, хотя после короткой программы были вторыми.
Фото © Matthew Stockman - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images
Члены российского дуэта Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями первого этапа Гран-при по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Турнир проходил в США.
По сумме двух программ россияне набрали 222,50 балла. На втором месте представители Японии Рику Миура и Рюити Кихара, а третьими стали ещё одни спортсмены из России — Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Добавим, что третья пара из нашей страны — Алина Пепелева / Роман Плешков — остановилась на шестом месте.
Добавим, что сегодня на этапе Гран-при пройдёт произвольная программа у женщин. После первого дня в соревновании одиночниц весь промежуточный пьедестал занимают наши спортсменки.
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