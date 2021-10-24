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Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли первый этап Гран-при в США

Ещё одни представители нашей страны расположились на третьей строчке, хотя после короткой программы были вторыми.

24 октября, 09:16
<p>Фото © Matthew Stockman - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images</p>

Фото © Matthew Stockman - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Члены российского дуэта Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями первого этапа Гран-при по фигурному катанию в соревновании спортивных пар. Турнир проходил в США.

По сумме двух программ россияне набрали 222,50 балла. На втором месте представители Японии Рику Миура и Рюити Кихара, а третьими стали ещё одни спортсмены из России — Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Добавим, что третья пара из нашей страны — Алина Пепелева / Роман Плешков — остановилась на шестом месте.

Россиянки заняли три первых места в короткой программе на этапе Гран-при в США

Россиянки заняли три первых места в короткой программе на этапе Гран-при в США

Добавим, что сегодня на этапе Гран-при пройдёт произвольная программа у женщин. После первого дня в соревновании одиночниц весь промежуточный пьедестал занимают наши спортсменки.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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