"Не только у меня": Фигуристка Медведева рассказала о растущем с возрастом страхе
Спортсменка отметила, что в детстве у неё не было осознания опасности льда и лезвия коньков.
Фото © Instagram / Евгения Медведева
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что с возрастом из-за непонятного страха становятся неподвластными элементы, которые делала сто раз. Как отмечает фигуристка, с обуревающим на льду инстинктом самосохранения сталкиваются все спортсменки.
"Чем старше становишься, тем ярче играет инстинкт самосохранения. Причём не только у меня. У всех девочек, с которыми я говорила, которые уже завершили свою карьеру давно, недавно или сейчас перебарывают себя, выходят учить какие-то новые ультра-си или же поддерживать тройные прыжки", — поведала Медведева в интервью Sports.ru.
Фигуристка рассказала, что с каждым годом морально всё сложнее заставлять себя идти на сложные технические элементы. Она подчеркнула, что фигурное катание по определению опасно — лёд, коньки, лезвия. Но почему-то осознание этого приходит со временем.
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Ранее Лайф писал, что Медведева рассказала, почему решила пропустить олимпийский сезон. Она также заметила, что никуда не уходит со льда и продолжает принимать участие в различных спектаклях и шоу.
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