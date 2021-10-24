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"Готэм вызывает Бэтмена": Жители Сахалинска увидели в небе странный объект

Необычное свечение заставило гадать, что это было. Некоторые озвучивали версию об НЛО.

24 октября, 02:51

Жители Сахалинска увидели в небе странный объект. Видео © Instagram / incident65

Жители Южно-Сахалинска наблюдали в небе необычный светящийся объект. Соответствующими записями они поделились в социальных сетях. Судя по опубликованным кадром, островитяне видели нечто синего цвета.

"Нас сейчас оттуда увидят и заберут", — говорит автор ролика.

Помимо различных фантастических и антинаучных версий в комментариях к видео предложены и вполне реалистичные. Например, некоторые сахалинцы предположили, что необычное свечение может исходить от нового дома, мощного прожектора или же быть результатом запуска ракеты. А кто-то шутил, что это "Готэм вызывает Бэтмена".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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