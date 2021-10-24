Гонщик убил двух детей в Техасе, влетев в зрителей
Пять человек пострадали, их забирали с места аварии на вертолётах. Причину трагедии выясняют.
Фото © Twitter / Джим Лефко
Гоночный автомобиль улетел с трассы и врезался в толпу зрителей во время соревнований по драг-рейсингу в Техасе, США. Погибло два ребёнка, пять человек пострадали — их госпитализировали на вертолётах санавиации, сообщает CTV News со ссылкой на данные властей.
"Автомобиль, участвовавший в соревнованиях по драг-рейсингу, потерял управление и вылетел с взлётно-посадочной полосы, врезавшись в припаркованные автомобили и зрителей, которые наблюдали за гонками", — цитирует CTV News сообщение полиции.
Авария произошла на импровизированной трассе в аэропорту округа Керр. Наградой за победу в соревнованиях был денежный приз. По версии полиции, организаторы не обеспечили безопасность зрителей должным образом.
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