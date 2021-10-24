Кому в ноябре ждать повышения пенсии, рассказала экономист
Повышенную страховую выплату в этом месяце получат 80-летние и ещё несколько категорий граждан.
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С ноября российские пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, будут получать двойной размер страховой выплаты по старости — 12 088,96 рубля. Об этом сообщила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
"Если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты — пересчёт страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил, будучи трудоустроенным", — отметила Григорьева в беседе с агентством "Прайм".
Она добавила, что повышенная пенсия также ожидает лётчиков и шахтёров. С 1 февраля 2021 года повысился средний размер доплат для этих категорий пенсионеров. Доплаты пересматриваются каждые три месяца. Следующий плановый пересмотр предстоит как раз 1 ноября.
Как рассказывал Лайф, ранее в ПФР объяснили, как будут платить пенсии в нерабочие дни. В работе клиентских служб фонда могут произойти некоторые изменения, поэтому графики рекомендуется уточнять заранее.
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