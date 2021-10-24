В Великобритании стал широко распространяться смертельно опасный секс-наркотик

В Великобритании приобретает широкое распространение смертельно опасный сильный секс-наркотик, это похоже на тихую эпидемию, утверждают врачи. Препарат вызывает зависимость, он очень популярен — как дешёвая альтернатива кокаину и экстази. По мнению специалистов, с употреблением гамма-гидроксибутирата натрия (GHB) связаны тысячи госпитализаций в стране.

"Мы наблюдаем скрытую эпидемию зависимости от GHB, и пугает то, что крошечная передозировка может вызвать кому и смерть", — рассказал The Daily Mail исполнительный директор реабилитационной клиники Paracelsus Recovery Ян Гербер.

Наркотик снимает внутренние психологические запреты, может усилить сексуальное удовольствие. Раньше, как отмечает издание, он использовался только представителями ЛГБТ, но дешевизна и эффект сделали его очень популярным и на других вечеринках. По словам Гербера, опасность этого наркотика людьми сильно недооценивается. Тысячи госпитализаций и сотни смертей ежегодно врачи связывают именно с ним. Проблема в том, что после смерти от этого наркотика её причину сложно установить. Вещество растворяется в организме.

В Италии в связи с продажей этого наркотика был арестован римско-католический священник отец Франческо Спаньези. Он устраивал оргии, на которые потратил 117 тысяч долларов, украденных со счетов своего прихода. Зелье также использовалось насильником Рейнхардом Синагой.