Пушков увидел отчаяние Молдавии в её просьбе к Украине поделиться газом
Российский сенатор уверен, что в случившемся виноват сам Кишинёв, который не делает ставки на переговоры с Москвой.
Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Молдавии придётся выпутываться из газового кризиса, который сам Кишинёв и устроил. Об этом в своём телеграм-канале написал российский сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал тот факт, что Молдавия обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа.
"Просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди. Это вместо того, чтобы найти договорённость с Россией", — высказался Алексей Пушков.
При этом сенатор подчёркивает, что западные "партнёры" Молдавии не спешат прийти ей на помощь, предпочитая сжиженный природный газ экспортировать в те регионы, где лучше платят.
"Где же те "молекулы свободы", которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы — величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли", — заключил сенатор.
Ранее Лайф рассказывал, что переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно. По словам инсайдеров, существует высокий риск полного прекращения поставок российского топлива в республику после 1 ноября. Москва предлагала Кишинёву справедливую рыночную цену с допскидкой 25% при условии, что Молдавия в течение трёх лет вернёт накопившийся за предыдущие годы долг — около 700 миллионов долларов. Кишинёв заявил об отсутствии необходимой суммы и настаивал на сокращении рыночной цены на 50%.
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