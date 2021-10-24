Пушков увидел отчаяние Молдавии в её просьбе к Украине поделиться газом

Молдавии придётся выпутываться из газового кризиса, который сам Кишинёв и устроил. Об этом в своём телеграм-канале написал российский сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал тот факт, что Молдавия обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа.

"Просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди. Это вместо того, чтобы найти договорённость с Россией", — высказался Алексей Пушков.

При этом сенатор подчёркивает, что западные "партнёры" Молдавии не спешат прийти ей на помощь, предпочитая сжиженный природный газ экспортировать в те регионы, где лучше платят.

"Где же те "молекулы свободы", которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы — величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли", — заключил сенатор.