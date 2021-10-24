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В Калмыкии пять человек погибли при столкновении автобуса с КамАЗом

Авария произошла примерно в 80 километрах от Элисты. Тяжёлые травмы получили два человека.

24 октября, 00:36

В Калмыкии пять человек стали жертвами автомобильной аварии с участием автобуса. По данным Лайфа, около 02:00 на 245-м километре трассы Р-216, примерно в 80 километрах от Элисты, произошло столкновение с зерновозом КамАЗ.

В автобусе находилось 28 человек. Среди пяти погибших один несовершеннолетний. Также четыре человека пострадали, в том числе двое тяжело.

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Как рассказывал Лайф, ранее один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом на Урале. Тяжёлая машина улетела в кювет и опрокинулась.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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