Водителям напомнили особенности вождения в осенне-зимний период
Автолюбителям следует помнить, что сцепление колёс с дорогой меняется вместе с погодными условиями.
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Стиль вождения должен меняться с переменой погодных условий. Особенно это стоит учитывать в период ранних осенних заморозков, предупреждает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.
"Сцепление с дорогой падает. Как только наступают первые заморозки, начинаются лёгкие ДТП: водители маневрируют, забывая, что автомобиль не может так быстро остановиться, как это было, допустим, месяц или неделю назад", – сказал эксперт в беседе с радио Sputnik.
Канаев отмечает, что в осенне-зимний период следует чётче обозначать себя на дороге, вовремя включать сигналы поворота. Также он советует плавно тормозить и быть осторожнее с пешеходными переходами: перед ними лучше снижать скорость, даже если вам кажется, что на зебре никого нет. Эксперт настоятельно рекомендует подготовить автомобиль к холодам, чтобы его состояние отвечало условиям зимней эксплуатации.
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