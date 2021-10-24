Водителям напомнили особенности вождения в осенне-зимний период

Стиль вождения должен меняться с переменой погодных условий. Особенно это стоит учитывать в период ранних осенних заморозков, предупреждает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

"Сцепление с дорогой падает. Как только наступают первые заморозки, начинаются лёгкие ДТП: водители маневрируют, забывая, что автомобиль не может так быстро остановиться, как это было, допустим, месяц или неделю назад", – сказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

Канаев отмечает, что в осенне-зимний период следует чётче обозначать себя на дороге, вовремя включать сигналы поворота. Также он советует плавно тормозить и быть осторожнее с пешеходными переходами: перед ними лучше снижать скорость, даже если вам кажется, что на зебре никого нет. Эксперт настоятельно рекомендует подготовить автомобиль к холодам, чтобы его состояние отвечало условиям зимней эксплуатации.