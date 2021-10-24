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Раненный Болдуином режиссёр прокомментировал убийство на съёмочной площадке

Джоэл Соуза рассказал, что опустошён потерей талантливого друга и переживает теперь только по поводу состояния её близких в это "самое трудное время".

23 октября, 23:57
<p>Фото © <a href="https://www.imdb.com/name/nm3522996/mediaviewer/rm1792502016/?context=default" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IMDb</a> / Joel Souza</p>

Фото © IMDb / Joel Souza

Режиссёр фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза, раненный в плечо на съёмочной площадке в результате несчастного случая с участием актёра Алека Болдуина, прокомментировал гибель оператора Халины Хатчинс.

"Я опустошён потерей моего друга и коллеги Халины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой, боролась за каждый дюйм и всегда подталкивала меня к лучшему", — цитирует Соузу Deadline.

Режиссёр, уже выписавшийся из больницы, также добавил, что думает о семье Хатчинс в "это самое трудное время".

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Ранее Лайф сообщал, что съёмочная группа фильма "Ржавчина" в течение нескольких дней до трагедии с участием американского актёра Алека Болдуина имела серьёзные внутренние разногласия.

Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны, однако там оказался один боевой. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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