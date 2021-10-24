Раненный Болдуином режиссёр прокомментировал убийство на съёмочной площадке

Режиссёр фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза, раненный в плечо на съёмочной площадке в результате несчастного случая с участием актёра Алека Болдуина, прокомментировал гибель оператора Халины Хатчинс.

"Я опустошён потерей моего друга и коллеги Халины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой, боролась за каждый дюйм и всегда подталкивала меня к лучшему", — цитирует Соузу Deadline.

Режиссёр, уже выписавшийся из больницы, также добавил, что думает о семье Хатчинс в "это самое трудное время".