Раненный Болдуином режиссёр прокомментировал убийство на съёмочной площадке
Джоэл Соуза рассказал, что опустошён потерей талантливого друга и переживает теперь только по поводу состояния её близких в это "самое трудное время".
Фото © IMDb / Joel Souza
Режиссёр фильма "Ржавчина" Джоэл Соуза, раненный в плечо на съёмочной площадке в результате несчастного случая с участием актёра Алека Болдуина, прокомментировал гибель оператора Халины Хатчинс.
"Я опустошён потерей моего друга и коллеги Халины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой, боролась за каждый дюйм и всегда подталкивала меня к лучшему", — цитирует Соузу Deadline.
Режиссёр, уже выписавшийся из больницы, также добавил, что думает о семье Хатчинс в "это самое трудное время".
Ранее Лайф сообщал, что съёмочная группа фильма "Ржавчина" в течение нескольких дней до трагедии с участием американского актёра Алека Болдуина имела серьёзные внутренние разногласия.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны, однако там оказался один боевой. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
Комментариев: 0