Американские СМИ рассказали о "кошмарном сценарии" гиперзвуковой ядерной войны

В случае если начнётся ядерная война, новейшее гиперзвуковое оружие сделает её сценарий кошмарным. Об этом говорится в редакционной статье американской газеты The Washington Post. Там отмечают успехи России и Китая в создании таких систем и призывают садиться за стол переговоров.

"Над созданием такого оружия работают Китай, Соединённые Штаты и Россия. Оно представляет особую опасность и бросает серьёзный вызов, требующий от нас ответных действий. Но прежде всего нам стоит понять, что такое гиперзвуковое оружие на самом деле и что в разговорах о нём неправда", — отмечают авторы статьи.

Там объясняется, что следует различать два типа сверхбыстрого оружия. Так, межконтинентальные баллистические ракеты выводят ударные блоки в космос и доставляют их до места удара со скоростью в десятки тысяч километров в час. И это тот самый "кошмарный сценарий". Но теперь есть ещё и гиперзвуковое оружие, которое действует в пределах атмосферы, способно лавировать и ускользать от станций радиолокационного обнаружения.

"Разработка гиперзвуковых систем в КНР — это ещё одна причина, почему США нужно попытаться усадить Китай за стол переговоров по контролю вооружений и не дать России покинуть эти переговоры. В повестку можно включить все виды оружия, в том числе гиперзвуковое и ПРО", — говорится в статье.

Отмечается, что международная атмосфера для таких переговоров сейчас неблагоприятная, но альтернатива ей — гонка вооружений.