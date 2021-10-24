Американские СМИ рассказали о "кошмарном сценарии" гиперзвуковой ядерной войны
Современное ударное оружие, к примеру российское, настолько быстрое, что защитные системы могут не сработать.
Фото © Минобороны РФ
В случае если начнётся ядерная война, новейшее гиперзвуковое оружие сделает её сценарий кошмарным. Об этом говорится в редакционной статье американской газеты The Washington Post. Там отмечают успехи России и Китая в создании таких систем и призывают садиться за стол переговоров.
"Над созданием такого оружия работают Китай, Соединённые Штаты и Россия. Оно представляет особую опасность и бросает серьёзный вызов, требующий от нас ответных действий. Но прежде всего нам стоит понять, что такое гиперзвуковое оружие на самом деле и что в разговорах о нём неправда", — отмечают авторы статьи.
Там объясняется, что следует различать два типа сверхбыстрого оружия. Так, межконтинентальные баллистические ракеты выводят ударные блоки в космос и доставляют их до места удара со скоростью в десятки тысяч километров в час. И это тот самый "кошмарный сценарий". Но теперь есть ещё и гиперзвуковое оружие, которое действует в пределах атмосферы, способно лавировать и ускользать от станций радиолокационного обнаружения.
"Разработка гиперзвуковых систем в КНР — это ещё одна причина, почему США нужно попытаться усадить Китай за стол переговоров по контролю вооружений и не дать России покинуть эти переговоры. В повестку можно включить все виды оружия, в том числе гиперзвуковое и ПРО", — говорится в статье.
Отмечается, что международная атмосфера для таких переговоров сейчас неблагоприятная, но альтернатива ей — гонка вооружений.
Лайф рассказывал, что ранее в Британии заявили о безнадёжном отставании США в "гиперзвуковой гонке" с Россией и Китаем. По мнению автора статьи в The Telegraph, с появлением нового оружия преимущества американских авианосцев перестанут играть решающую роль, так как боевые корабли станут всего лишь "подсадными утками" для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса.
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