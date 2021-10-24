В РПЦ не поддержали идею перевода богослужений на современный русский

Пока прихожане не будут знать сути Священного Писания, служба не станет понятной, считает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Священнослужитель уверен, что не сможет помочь и перевод с церковнославянского на русский язык.

"Проблема здесь комплексная, и решать её надо комплексно. Просто так перевести византийские богослужебные тексты VIII века на русский язык — это ещё не значит сделать богослужение понятным", — уточнил митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия".

Воспринять на слух богословский текст, даже переведённый с церковнославянского на русский язык, очень сложно, подчеркнул митрополит Иларион.