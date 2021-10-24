Цена флагманских Tesla выросла на $5 тысяч
Компания решила повысить стоимость электрокаров на фоне высокого спроса и дефицита на рынке.
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Минимальная цена на самые дорогие модели автомобилей Tesla — Model S и Model X — выросла на пять тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.
Теперь стоимость четырёхдверного седана Model S составляет $ 94 990 вместо $ 89 990. Цена внедорожника Model X преодолела шестизначный рубеж и теперь находится на отметке $ 104 990.
При этом портал Electrek подчёркивает, что спрос на электромобили от компании Илона Маска продолжает превышать предложение. Производство было увеличено, но это не спасло ситуацию. Очевидно, Tesla решила воспользоваться этой ситуацией. Ранее выросла цена и на самые популярные модели — Model 3 и кроссовер Model Y.
А ранее Лайф рассказывал, что российские банки запускают льготные кредиты на электромобили от 3%.
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