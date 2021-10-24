Задержан житель Орска, подозреваемый в жестокой расправе над девушкой
Накануне там дети на улице нашли чемодан, в котором оказались останки человека.
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В Оренбургской области полиция задержала 42-летнего жителя Орска по подозрению в жестоком убийстве девушки. Как сообщили в региональном УМВД РФ, вскоре он сознался в содеянном.
"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник был задержан недалеко от своего дома. Им оказался 42-летний ранее не судимый житель Орска, который в содеянном сознался", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что подозреваемого в ближайшее время доставят на допрос к следователям.
Напомним, накануне Лайф сообщал, что в Орске дети нашли чемодан с останками женщины. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал найти виновных в убийстве в максимально короткие сроки.
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