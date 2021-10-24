Американские дипломаты отнесли россиян к "бездомным нациям"

Там уточняется, что к "бездомным" заявителям относятся граждане стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация в которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. Такие заявители будут приписаны к консульству одной или нескольких соседних стран. Кроме РФ, в списке также граждане Венесуэлы, Йемена, Ирана, Кубы, Ливии, Сирии, Сомали, Южного Судана и Эритреи. Там же указано, что теперь россияне смогут подавать заявления на американскую визу в Варшаве.