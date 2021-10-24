Американские дипломаты отнесли россиян к "бездомным нациям"
Такие заявители будут приписаны к консульству одной или нескольких соседних государств.
Фото © ТАСС / Андрей Махонин
В Госдепе США отнесли эмигрирующих россиян к "бездомным нациям". Скриншот © Сайт Госдепартамента США
Россияне, претендующие на американскую визу, попали в категорию Homeless Nationalities — "бездомные нации". Такие данные опубликованы на сайте Государственного департамента США.
Там уточняется, что к "бездомным" заявителям относятся граждане стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация в которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. Такие заявители будут приписаны к консульству одной или нескольких соседних стран. Кроме РФ, в списке также граждане Венесуэлы, Йемена, Ирана, Кубы, Ливии, Сирии, Сомали, Южного Судана и Эритреи. Там же указано, что теперь россияне смогут подавать заявления на американскую визу в Варшаве.
Напомним, американское посольство в Москве прекратило приём документов на визы, не предназначенные для дипломатических поездок, в середине мая. При этом там подчёркивали, что исключения будут сделаны, только когда речь идёт о вопросах "жизни и смерти".
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