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Американские дипломаты отнесли россиян к "бездомным нациям"

Такие заявители будут приписаны к консульству одной или нескольких соседних государств.

23 октября, 22:02

Фото © ТАСС / Андрей Махонин

В Госдепе США отнесли эмигрирующих россиян к "бездомным нациям". Скриншот © Сайт Госдепартамента США

В Госдепе США отнесли эмигрирующих россиян к "бездомным нациям". Скриншот © Сайт Госдепартамента США

Россияне, претендующие на американскую визу, попали в категорию Homeless Nationalities — "бездомные нации". Такие данные опубликованы на сайте Государственного департамента США.

Там уточняется, что к "бездомным" заявителям относятся граждане стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация в которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. Такие заявители будут приписаны к консульству одной или нескольких соседних стран. Кроме РФ, в списке также граждане Венесуэлы, Йемена, Ирана, Кубы, Ливии, Сирии, Сомали, Южного Судана и Эритреи. Там же указано, что теперь россияне смогут подавать заявления на американскую визу в Варшаве.

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Напомним, американское посольство в Москве прекратило приём документов на визы, не предназначенные для дипломатических поездок, в середине мая. При этом там подчёркивали, что исключения будут сделаны, только когда речь идёт о вопросах "жизни и смерти".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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