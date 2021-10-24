Спецназ США начал учения в Балтийском море на острове Готланд
Кадр из видео © Twitter / Европейское командование спецопераций США
Военно-транспортный самолёт с личным составом и техникой совершил посадку на трассе.
Спецназ США начал учения в Балтийском море на острове Готланд. Видео © Twitter / Европейское командование спецопераций США
Спецподразделения США начали учения на шведском острове Готланд в Балтийском море, сообщает телеканал SVT. Местные военные при этом заявили, что Швеция не зависит от Штатов в вопросе безопасности острова.
"Мы способны решать собственные проблемы с безопасностью. Мы многое узнаем о наших общих способностях, вместе мы сильнее", — цитирует SVT слова командующего спецназом ВС США в Европе Дэвида Тейбора.
Европейское командование спецопераций США сообщило у себя на официальной странице, что американский военно-транспортный самолёт совершил посадку на трассе неподалёку от административного центра острова — города Висбю.
Двусторонние декларации о намерениях по углублению военного сотрудничества "посредством учений армии и флота" между США, Финляндией и Швецией были подписаны в 2016 году.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Швеции посчитали позором договор страны с НАТО, стремящимся взять Россию в кольцо.