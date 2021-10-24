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Спецназ США начал учения в Балтийском море на острове Готланд

Военно-транспортный самолёт с личным составом и техникой совершил посадку на трассе.

23 октября, 21:39
<p>Кадр из видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/US_SOCEUR/status/1451814545589145607" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Европейское командование спецопераций США</a></p>

Кадр из видео © Twitter / Европейское командование спецопераций США

Спецназ США начал учения в Балтийском море на острове Готланд. Видео © Twitter / Европейское командование спецопераций США

Спецподразделения США начали учения на шведском острове Готланд в Балтийском море, сообщает телеканал SVT. Местные военные при этом заявили, что Швеция не зависит от Штатов в вопросе безопасности острова.

"Мы способны решать собственные проблемы с безопасностью. Мы многое узнаем о наших общих способностях, вместе мы сильнее", — цитирует SVT слова командующего спецназом ВС США в Европе Дэвида Тейбора.

Европейское командование спецопераций США сообщило у себя на официальной странице, что американский военно-транспортный самолёт совершил посадку на трассе неподалёку от административного центра острова — города Висбю.

Двусторонние декларации о намерениях по углублению военного сотрудничества "посредством учений армии и флота" между США, Финляндией и Швецией были подписаны в 2016 году.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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