Минобороны Швеции показало видео о подготовке к "войне с Россией", но оно мало кому понравилось

При этом США выступают в качестве союзника Стокгольма.

Вооружённые силы Швеции опубликовали серию роликов под названием "Когда приходит война", в которой рассказали о потенциальном вооружённом конфликте в Арктическом регионе. В них Россия выступает не в качестве союзника шведской армии.

— Одной из возможных зон конфликта в будущем может стать Арктика, — говорится в подписи к одному из роликов.

Авторы в качестве одной из противоборствующих сторон обозначили армию США, которая непременно станет союзником Швеции. Упоминались на записи и Россия с Китаем, однако всё чаще в контексте "исходящих угроз". И хотя в роликах напрямую не говорится о вооружённом конфликте между названными странами, видео изобилует отсылками к советско-американскому противостоянию, а также многочисленными "подсказками" для зрителей.

Последние отнеслись к ролику неоднозначно. Кто-то поддерживает транслируемые идеи и предлагает вернуть в стране стопроцентную воинскую повинность, ведь "угроза существует". Но большая часть комментариев посвящена глумлению над неудачной попыткой пропаганды.

— Русские идут. Почти 100 лет русские идут, которым не хватает земли, поэтому единственное, о чём они думают, — это как они собираются захватить Швецию. Зачем вы ведёте эту нелепую пропаганду ужасов с незапамятных времен? — написал Slobodan Vukićević.

— Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее, — сыронизировал Svenska folkets röst.