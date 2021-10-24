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Россиянин пытался распилить снаряд болгаркой и погиб

Следователям теперь предстоит выяснить, где он взял смертельно опасный предмет.

23 октября, 21:32
<p>Фото © СУ СК РФ по Саратовской области</p>

Фото © СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратовской области мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд. Теперь подробности его гибели выясняют следователи СУ СК РФ по региону.

"56-летний мужчина, находясь на придомовой территории своего частного домовладения, расположенного по Ростовскому проезду города Саратова, при помощи болгарки производил распил снаряда, в результате чего произошёл его разрыв", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина умер не сразу — его пытались реанимировать быстро прибывшие спасатели и медики. 56-летний саратовец получил травмы, несовместимые с жизнью.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Саратове школьницу госпитализировали с алкогольным отравлением. Выпивала подросток вместе с 18-летним парнем. Девочку поставят на учёт.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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