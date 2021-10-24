Россиянин пытался распилить снаряд болгаркой и погиб

В Саратовской области мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд. Теперь подробности его гибели выясняют следователи СУ СК РФ по региону.

"56-летний мужчина, находясь на придомовой территории своего частного домовладения, расположенного по Ростовскому проезду города Саратова, при помощи болгарки производил распил снаряда, в результате чего произошёл его разрыв", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина умер не сразу — его пытались реанимировать быстро прибывшие спасатели и медики. 56-летний саратовец получил травмы, несовместимые с жизнью.