Россиянин пытался распилить снаряд болгаркой и погиб
Следователям теперь предстоит выяснить, где он взял смертельно опасный предмет.
Фото © СУ СК РФ по Саратовской области
В Саратовской области мужчина погиб, пытаясь распилить снаряд. Теперь подробности его гибели выясняют следователи СУ СК РФ по региону.
"56-летний мужчина, находясь на придомовой территории своего частного домовладения, расположенного по Ростовскому проезду города Саратова, при помощи болгарки производил распил снаряда, в результате чего произошёл его разрыв", — говорится в сообщении ведомства.
Мужчина умер не сразу — его пытались реанимировать быстро прибывшие спасатели и медики. 56-летний саратовец получил травмы, несовместимые с жизнью.
А ранее Лайф рассказывал, что в Саратове школьницу госпитализировали с алкогольным отравлением. Выпивала подросток вместе с 18-летним парнем. Девочку поставят на учёт.
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