С рюкзаками и детьми на плечах: В столицу Мексики направился караван из тысяч беженцев
На их пути попытались встать сотни полицейских, однако остановить такое количество людей они не смогли.
Кадр из видео © Twitter / ElAmerican_
Караван в 6 тысяч мигрантов направился в столицу Мексики. Видео © Twitter / ElAmerican_/ AliBradleyTV / GriffJenkins
Около шести тысяч мигрантов из Гаити, Южной и Центральной Америки организованной колонной отправились из города Тапачула в штате Чьяпас, на юге Мексики, к столице страны. Караван столкнулся с сотрудниками правоохранительных органов, пишет Reuters. Среди кочующих много семей с маленькими детьми, их путь до Мехико составляет 1,2 тысячи километров.
Один из организаторов каравана "За свободу, достоинство и мир", Иринео Мухика, сообщил агентству, что повёл группу в Мехико в знак протеста. Мигранты собираются обратиться к властям с просьбой предоставить им документы, позволяющие находиться в республике и перемещаться по её территории на законных основаниях. Однако на КПП на шоссе в Тапачуле их ожидали около 400 сотрудников правоохранительных органов, которые попытались преградить им путь, но многим мигрантам удалось прорваться. На видео, размещённых в соцсетях, видно, что люди с рюкзаками и детьми на плечах прорываются через группу офицеров в защитном снаряжении и бегут дальше.
Предыдущая партия мигрантов при попытке покинуть Тапачулу в сентябре и отправиться на север подверглась жестокому обращению со стороны мексиканских властей.
Как сообщал Лайф ранее, власти США в 2021 году арестовали более 1,7 миллиона мигрантов на границе США и Мексики, что является самым большим показателем за всю историю.
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