Новая возлюбленная Саакашвили рассказала о его отношениях с бывшей женой
Ясько отреагировала на слова предшественницы о том, что новый союз политика для той был сюрпризом.
Фото © Facebook / Ліза Ясько
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили закончил свои отношения с бывшей женой Сандрой Рулофс. Об этом заявила его нынешняя пассия, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.
"Они не являются больше мужем и женой, об этом было сказано в его заявлении и нашем признании", — сказала депутат Рады в эфире украинского Пятого канала.
Так она прокомментировала слова Рулофс о том, что для той новость о новом союзе Саакашвили стала сюрпризом. Ясько напомнила, что она с новым избранником "сделала заявление о том, что вместе". По словам девушки, их отношения длятся уже несколько месяцев.
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку, спустя некоторое время врачи стали настаивать на его госпитализации.
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