Новая возлюбленная Саакашвили рассказала о его отношениях с бывшей женой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили закончил свои отношения с бывшей женой Сандрой Рулофс. Об этом заявила его нынешняя пассия, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

"Они не являются больше мужем и женой, об этом было сказано в его заявлении и нашем признании", — сказала депутат Рады в эфире украинского Пятого канала.