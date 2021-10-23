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Новая возлюбленная Саакашвили рассказала о его отношениях с бывшей женой

Ясько отреагировала на слова предшественницы о том, что новый союз политика для той был сюрпризом.

23 октября, 20:39
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ліза Ясько</a></p>

Фото © Facebook / Ліза Ясько

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили закончил свои отношения с бывшей женой Сандрой Рулофс. Об этом заявила его нынешняя пассия, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

"Они не являются больше мужем и женой, об этом было сказано в его заявлении и нашем признании", — сказала депутат Рады в эфире украинского Пятого канала.

Так она прокомментировала слова Рулофс о том, что для той новость о новом союзе Саакашвили стала сюрпризом. Ясько напомнила, что она с новым избранником "сделала заявление о том, что вместе". По словам девушки, их отношения длятся уже несколько месяцев.

В Грузии госпитализировали отца Саакашвили

В Грузии госпитализировали отца Саакашвили

Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-президента на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку, спустя некоторое время врачи стали настаивать на его госпитализации.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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