"Это мой рок-н-ролл": Самойлов из "Агаты Кристи" объяснил своё скандальное заявление в "Ельцин-центре"
Выступая там ранее, он выругался матом со сцены и нелестно высказался о работе этой организации.
Вадим Самойлов. Фото © Instagram / vrsamoylov
Основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов дал понять, что не сожалеет о резких словах, сказанных во время выступления в рамках Ural Music Night на сцене "Ельцин-центра". Вместе с тем, по его словам, ругаться матом со сцены и выступать с таким заявлением он специально не планировал.
"Что касается таких посылов со сцены, когда у тебя есть позиция, а она у меня есть, не могу её не озвучивать. Находясь в "Ельцин-центре", ну не мог не озвучить своё отношение к этому. Я считаю, что это мой рок-н-ролл и я имею на него право", — сказал Вадим Самойлов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Самойлов тогда резко высказался о самом "Ельцин-центре", сексуальных меньшинствах и людях, которые придерживаются либеральных взглядов в политике.
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Лайф рассказывал, что ранее из-за высказываний Самойлова руководство "Ельцин-центра" приняло решение прекратить сотрудничество с музыкантом.
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