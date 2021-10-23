Основатель рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов дал понять, что не сожалеет о резких словах, сказанных во время выступления в рамках Ural Music Night на сцене "Ельцин-центра". Вместе с тем, по его словам, ругаться матом со сцены и выступать с таким заявлением он специально не планировал.

"Что касается таких посылов со сцены, когда у тебя есть позиция, а она у меня есть, не могу её не озвучивать. Находясь в "Ельцин-центре", ну не мог не озвучить своё отношение к этому. Я считаю, что это мой рок-н-ролл и я имею на него право", — сказал Вадим Самойлов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".