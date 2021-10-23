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Харламов рассказал, до чего его довела одна из ссор с Асмус

Комментируя новость о мужчине, который прошёл 450 километров, чтобы остыть после ссоры с супругой, Харламов припомнил подробности и своей личной жизни.

23 октября, 19:19
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSHAPs1ImlG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Гарик Харламов</a></p>

Фото © Instagram / Гарик Харламов

Российский комик Гарик Харламов рассказал, до чего его однажды довела одна из ссор с Кристиной Асмус, когда они ещё были женаты. С виду это был примерный союз, однако артист поведал, что за кулисами публичных сцен не всё было так гладко — приходилось переживать очень сильные конфликты.

В ютуб-шоу "Ошуительное хоу", комментируя новость о мужчине, который прошёл 450 километров, чтобы остыть после ссоры с супругой, Харламов припомнил подробности своей личной жизни. Он уточнил, что жены у него было две. После одной из ссор с последней Гарик, дабы прийти в себя, отстранился от супруги и прошёл всю компьютерную игру Assassin's Creed.

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Как сообщал Лайф ранее, в сентябре Харламов впервые представил публике свою новую девушку — Катю Ковальчук. Тогда комик признался, что его похудение на 17 килограммов — в том числе результат влюблённости. "Не идти же в форме жижи" рядом с девушкой, отметил он.

Напомним, о прекращении отношений Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили в конце июня в 2020 году. При этом СМИ утверждали, что якобы инициатором развода стал Харламов. Позднее юморист назвал "истинную" причину расставания. Он в шутку приписал себе различные фобии и психические расстройства.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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