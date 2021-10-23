Харламов рассказал, до чего его довела одна из ссор с Асмус

Российский комик Гарик Харламов рассказал, до чего его однажды довела одна из ссор с Кристиной Асмус, когда они ещё были женаты. С виду это был примерный союз, однако артист поведал, что за кулисами публичных сцен не всё было так гладко — приходилось переживать очень сильные конфликты.

В ютуб-шоу "Ошуительное хоу", комментируя новость о мужчине, который прошёл 450 километров, чтобы остыть после ссоры с супругой, Харламов припомнил подробности своей личной жизни. Он уточнил, что жены у него было две. После одной из ссор с последней Гарик, дабы прийти в себя, отстранился от супруги и прошёл всю компьютерную игру Assassin's Creed.

Как сообщал Лайф ранее, в сентябре Харламов впервые представил публике свою новую девушку — Катю Ковальчук. Тогда комик признался, что его похудение на 17 килограммов — в том числе результат влюблённости. "Не идти же в форме жижи" рядом с девушкой, отметил он.