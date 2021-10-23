Нейропсихолог объяснил популярность сериала "Игра в кальмара"

"Это касается того феномена, который есть в сериале, когда люди предчувствуют, что у них будет награда и не очень задумываются о том, что если награды не будет, то будет печальный исход. Они предчувствуют эту награду, как и игрок в рулетку чувствует, что он сейчас выиграет. Он обычно не выигрывает, но вот это предчувствие — вот оно лежит в основе. Именно это происходит с игроками в сериале. Именно это происходит с теми, кто за этим сериалом наблюдает. Мы ждём следующую серию, чтобы узнать, как и что будет. Это такой феномен дофаминовой иглы", — добавил нейропсихолог.