Нейропсихолог объяснил популярность сериала "Игра в кальмара"
Он отметил, что успех веб-новинки в жанре выживания связан с дофаминовой зависимостью.
Кадр из сериала "Игра в кальмара". Фото © "Кинопоиск"
Детский нейропсихолог Сергей Бобров в беседе с телеканалом "Звезда" объяснил популярность южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Он считает, что зрители испытывают такие же ощущения, что и любители азартных игр. По мнению специалиста, это связано с дофаминовой зависимостью, которую вызывает фильм при просмотре, в том числе у несовершеннолетних.
"Этот сериал, он идеально отражает нейропсихологический феномен — феномен дофаминового вознаграждения, на котором, честно говоря, многие компьютерные игры построены, да и вообще игры в рулетку, казино, в лотереи и так далее", — сообщил Сергей Бобров.
Он объяснил, что дофаминовое вознаграждение — это процесс, когда система в мозге начинает возбуждаться в предвкушении награды. Эксперт отметил, что вырабатывается дофамин, который, в свою очередь, вызывает выработку опиатов, и человек находится в некоем состоянии счастья.
"Это касается того феномена, который есть в сериале, когда люди предчувствуют, что у них будет награда и не очень задумываются о том, что если награды не будет, то будет печальный исход. Они предчувствуют эту награду, как и игрок в рулетку чувствует, что он сейчас выиграет. Он обычно не выигрывает, но вот это предчувствие — вот оно лежит в основе. Именно это происходит с игроками в сериале. Именно это происходит с теми, кто за этим сериалом наблюдает. Мы ждём следующую серию, чтобы узнать, как и что будет. Это такой феномен дофаминовой иглы", — добавил нейропсихолог.
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