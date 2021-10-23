Муж и жена набили татуировки с прахом серийного убийцы Чарльза Мэнсона

Житель США Патрик Бус и его супруга Динн набили парные татуировки с частичкой праха умершего в 2017 году серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Портрет преступника появился на бедре у мужчины, а у его спутницы — на голени. В качестве тату-мастера выступил приятель американца художник Райан Олмайти, который сохранил часть праха кремированного злодея.

Как пишет TMZ, Олмайти ранее уже использовал останки преступника в творчестве. Так, художник добавлял прах в краски и писал картины, а также использовал его для посмертной маски Мэнсона. К слову, у Буса уже есть пара отметок с серийным убийцей — крест на лбу (как у Мэнсона) и надпись Helter Skelter (в переводе на русский означает суматоху или неразбериху).

Портреты Мэнсона, которые набили супруги. Фото © TMZ.com

Супружеская пара, которая обзавелась спорными татуировками, заплатила за них около 1600 долларов и осталась вполне довольна. Бус пояснил, что решился на татуировки из-за любви ко всему необычному, а не потому, что разделяет убеждения преступника. А ещё таким образом он решил поддержать супругу, которая первой захотела сделать портрет Мэнсона на себе. Американец добавил, что ни в коем случае не считает, что это как-то негативно отразится на их дальнейшей судьбе.