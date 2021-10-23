НАТО начало использование третьей авиабазы в Прибалтике
Новым военным аэродромом альянса стала воздушная гавань в Лиелварде, построенная во времена СССР.
Фото © Instagram / latvijas_armija
После завершения модернизации и сертификации военного аэродрома Лиелварде в Латвии НАТО ввело его в режим полномасштабного использования. Об этом сообщило воздушное командование альянса. Аэродром будет выступать в качестве запасной взлётно-посадочной площадки для истребителей.
"Это означает, что аэродром может принимать самолёты союзников в любое время суток и в любых климатических условиях, что позволяет повысить манёвренность сил НАТО в странах Балтии", — сообщает армия республики.
В ближайшее время на этот аэродром прибудут на ротационной основе датские истребители F-16. Также сообщается, что там будут базироваться военно-транспортные самолёты и дальние беспилотные летательные аппараты. Это означает, что в случае невозможности использования авиабаз Эмари (Эстония) и Шяуляй (Литва) истребители будут направляться в Лиелварде (Латвия).
Авиабаза в Лиелварде, расположенная к юго-востоку от Риги, была построена советскими военными в 1970 году. Она была одной из крупнейших в Прибалтике.
Ранее Лайф сообщал, что глава МИД Латвии не исключил военного столкновения России и НАТО в этом регионе. По мнению министра, случиться это может из-за недопонимания действий друг друга на фоне пограничного кризиса и учений.
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