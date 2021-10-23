НАТО начало использование третьей авиабазы в Прибалтике

После завершения модернизации и сертификации военного аэродрома Лиелварде в Латвии НАТО ввело его в режим полномасштабного использования. Об этом сообщило воздушное командование альянса. Аэродром будет выступать в качестве запасной взлётно-посадочной площадки для истребителей.

"Это означает, что аэродром может принимать самолёты союзников в любое время суток и в любых климатических условиях, что позволяет повысить манёвренность сил НАТО в странах Балтии", — сообщает армия республики.

В ближайшее время на этот аэродром прибудут на ротационной основе датские истребители F-16. Также сообщается, что там будут базироваться военно-транспортные самолёты и дальние беспилотные летательные аппараты. Это означает, что в случае невозможности использования авиабаз Эмари (Эстония) и Шяуляй (Литва) истребители будут направляться в Лиелварде (Латвия).

Авиабаза в Лиелварде, расположенная к юго-востоку от Риги, была построена советскими военными в 1970 году. Она была одной из крупнейших в Прибалтике.