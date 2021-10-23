Провокацией назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о планах Киева создать так называемые пункты прямой коммуникации с Крымом и Донбассом.

"Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вместо того чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат в публикации указала на то, что киевские власти не хотят слышать то, что пытаются донести до них жители Крыма, в этом и главная проблема. Всё это из-за намерения помешать крымчанам говорить о своей позиции на международных площадках, пишет Захарова.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму посоветовали недовольным переписью населения иностранным политикам не лезть в дела России. По словам вице-спикера крымского парламента, мнение Украины и Европы не интересует ни власти, ни жителей полуострова. До этого на Украине заявили о подготовке 24 дел для международного суда по Донбассу и Крыму.