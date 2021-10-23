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"Очередной цирковой номер": Захарова назвала провокацией предложение Киева о центрах коммуникации с Крымом

Российский дипломат уверена, что киевские власти просто хотят помешать жителям полуострова быть услышанными на международных площадках.

23 октября, 19:53
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Провокацией назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о планах Киева создать так называемые пункты прямой коммуникации с Крымом и Донбассом.

"Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вместо того чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат в публикации указала на то, что киевские власти не хотят слышать то, что пытаются донести до них жители Крыма, в этом и главная проблема. Всё это из-за намерения помешать крымчанам говорить о своей позиции на международных площадках, пишет Захарова.

На Украине заявили, что Киев на самом деле боится "возвращения" Крыма

На Украине заявили, что Киев на самом деле боится "возвращения" Крыма

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму посоветовали недовольным переписью населения иностранным политикам не лезть в дела России. По словам вице-спикера крымского парламента, мнение Украины и Европы не интересует ни власти, ни жителей полуострова. До этого на Украине заявили о подготовке 24 дел для международного суда по Донбассу и Крыму.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% отдали голоса за воссоединение с Россией. Власти Украины, США и ряда западных стран отказались признавать итоги референдума. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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