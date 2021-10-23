Хейден Кристенсен сыграет Энакина Скайуокера в сериале "Асока"

Информации о том, будет ли актёр в образе Энакина Скайуокера или же Дарта Вейдера, пока нет. Известно, что действие сериала развернётся через пять лет после событий "Возвращения Джедая", а значит, после смерти Вейдера. Как считает The Hollywood Reporter, он появится в воспоминаниях или в роли призрака Силы. Также сообщается, что роль Асоки Тано, которая была падаваном Скайуокера и появилась во втором сезоне "Мандалорца", продолжит играть актриса Розарио Доусон.