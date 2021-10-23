Хейден Кристенсен сыграет Энакина Скайуокера в сериале "Асока"
Действие новинки от Disney+ будет разворачиваться через пять лет после событий "Возвращения Джедая".
Фото © Instagram / haydenchristensen
Канадский актёр Хейден Кристенсен, получивший мировую известность благодаря роли Энакина Скайуокера, вновь появится во вселенной "Звёздных войн". Он сыграет в сериале "Асока" от Disney+. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
Информации о том, будет ли актёр в образе Энакина Скайуокера или же Дарта Вейдера, пока нет. Известно, что действие сериала развернётся через пять лет после событий "Возвращения Джедая", а значит, после смерти Вейдера. Как считает The Hollywood Reporter, он появится в воспоминаниях или в роли призрака Силы. Также сообщается, что роль Асоки Тано, которая была падаваном Скайуокера и появилась во втором сезоне "Мандалорца", продолжит играть актриса Розарио Доусон.
Производство сериала начнётся в 2022 году. Сценаристом и продюсером выступит Дэйв Филони совместно с Джоном Фавро. Они известны по работе над мультфильмами "Звёздные войны. Войны клонов" и телесериалу "Мандалорец".
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