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Хейден Кристенсен сыграет Энакина Скайуокера в сериале "Асока"

Действие новинки от Disney+ будет разворачиваться через пять лет после событий "Возвращения Джедая".

23 октября, 19:21
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Vmx-6KKc3d/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">haydenchristensen</a></p>

Фото © Instagram / haydenchristensen

Канадский актёр Хейден Кристенсен, получивший мировую известность благодаря роли Энакина Скайуокера, вновь появится во вселенной "Звёздных войн". Он сыграет в сериале "Асока" от Disney+. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

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Информации о том, будет ли актёр в образе Энакина Скайуокера или же Дарта Вейдера, пока нет. Известно, что действие сериала развернётся через пять лет после событий "Возвращения Джедая", а значит, после смерти Вейдера. Как считает The Hollywood Reporter, он появится в воспоминаниях или в роли призрака Силы. Также сообщается, что роль Асоки Тано, которая была падаваном Скайуокера и появилась во втором сезоне "Мандалорца", продолжит играть актриса Розарио Доусон.

Производство сериала начнётся в 2022 году. Сценаристом и продюсером выступит Дэйв Филони совместно с Джоном Фавро. Они известны по работе над мультфильмами "Звёздные войны. Войны клонов" и телесериалу "Мандалорец".

Ранее Лайф сообщал, что Райан Гослинг станет Кеном в новом фильме про куклу Барби. Артист в настоящее время ведёт заключительные переговоры с киностудией Warner Bros. о съёмках.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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