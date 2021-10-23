Невеста Ассанжа вышла на митинг и назвала непостижимой возможность его передачи США

Митинг в Лондоне против выдачи Ассанжа США. Видео © Twitter / End War on Yemen

Сотни людей вышли сегодня на марш от штаб-квартиры телеканала Би-би-си в центре английской столицы до суда, где на следующей неделе будет рассматриваться апелляция на решение не выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его невеста Стелла Морис присоединилась к протестующим.

"После разоблачения того, что ЦРУ замышляло убить Джулиана в посольстве, было бы совершенно непостижимо, что Великобритания когда-либо согласится на экстрадицию", — сказала Морис в беседе с РИА "Новости".

Рядом с невестой Ассанжа был замечен редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. Он также выразил надежду, что разоблачения, сделанные в прошлом месяце платформой Yahoo, помогут судьям Высокого суда исключить экстрадицию.

"Я надеюсь, что суд примет правильное решение и поддержит решение окружного суда о том, что он не должен быть выдан. Это единственное жизнеспособное решение, потому что в противном случае оно окажет разрушительное влияние на будущее журналистики", — сказал Храфнссон.