Невеста Ассанжа вышла на митинг и назвала непостижимой возможность его передачи США
Коллеги журналиста заявляют, что его экстрадиция в Штаты будет иметь международные последствия.
Невеста Ассанжа Стелла Морис. Фото © ТАСС / ЕРА
Митинг в Лондоне против выдачи Ассанжа США. Видео © Twitter / End War on Yemen
Сотни людей вышли сегодня на марш от штаб-квартиры телеканала Би-би-си в центре английской столицы до суда, где на следующей неделе будет рассматриваться апелляция на решение не выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его невеста Стелла Морис присоединилась к протестующим.
"После разоблачения того, что ЦРУ замышляло убить Джулиана в посольстве, было бы совершенно непостижимо, что Великобритания когда-либо согласится на экстрадицию", — сказала Морис в беседе с РИА "Новости".
Рядом с невестой Ассанжа был замечен редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. Он также выразил надежду, что разоблачения, сделанные в прошлом месяце платформой Yahoo, помогут судьям Высокого суда исключить экстрадицию.
"Я надеюсь, что суд примет правильное решение и поддержит решение окружного суда о том, что он не должен быть выдан. Это единственное жизнеспособное решение, потому что в противном случае оно окажет разрушительное влияние на будущее журналистики", — сказал Храфнссон.
Лайф напоминает, что в Лондоне с начала сентября прошлого года проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж бежал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, а после того, как его лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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