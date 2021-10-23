Италия продлила ограничения на въезд россиян

Министерство здравоохранения Италии утвердило продление ограничений на въезд из ряда стран, среди которых Россия. Меры будут действовать по меньшей мере до 15 декабря, сообщили в ведомстве.

Ограничения предусматривают невозможность посещения этой страны россиянами в туристических целях. Если цель визита позволяет его совершить, то потребуется после прибытия находиться на десятидневном карантине. Также нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не менее чем за 72 часа до отправления.

Пока без ограничений Италию могут посещать жители стран Евросоюза. Также это возможно для граждан государств "Группы семи", но при наличии ковидного паспорта.