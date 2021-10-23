Италия продлила ограничения на въезд россиян
Для туристов из РФ эта страна давно закрыта из-за пандемии, и в ближайшее время ситуация не изменится.
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Министерство здравоохранения Италии утвердило продление ограничений на въезд из ряда стран, среди которых Россия. Меры будут действовать по меньшей мере до 15 декабря, сообщили в ведомстве.
Ограничения предусматривают невозможность посещения этой страны россиянами в туристических целях. Если цель визита позволяет его совершить, то потребуется после прибытия находиться на десятидневном карантине. Также нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не менее чем за 72 часа до отправления.
Пока без ограничений Италию могут посещать жители стран Евросоюза. Также это возможно для граждан государств "Группы семи", но при наличии ковидного паспорта.
Ранее Лайф сообщал, что Италия рассматривает возможность признания цикла вакцинации "Спутником V". Там также обсуждают вариант введения дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто прививался не признанными ВОЗ или ЕМА препаратами.
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