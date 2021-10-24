Емельяненко после победы над Джонсоном дал совет молодым бойцам
Российский боец смог одержать победу над американцем всего за две минуты.
Фото © Instagram / fedoremelianenkoofficial
Российский боец Фёдор Емельяненко поблагодарил зрителей за поддержку во время своего боя с Тимоти Джонсоном. Он отметил, что был очень рад выступать именно в Москве.
"Очень рад, что сегодня турнир проходит в Москве. Я давно не выступал в России, мы очень счастливы выступать для вас, для нас это большое событие", — сказал Емельяненко после боя.
Он также обратился со словами напутствия к молодым спортсменам. Как отметил уже легендарный боец ММА, чтобы быть успешным, нужно много работать.
"Для молодых спортсменов хочу сказать, чтобы их желания не расходились с их трудолюбием. Чтобы быть успешным, нужно много работать, это мой совет", — сказал Емельяненко.
Ранее Лайф сообщал, что Емельяненко одержал победу над Джонсоном на первом турнире Bellator в России. Американец получил такую серию ударов в голову, после которой уже не смог продолжать бой.
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