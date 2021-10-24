Емельяненко после победы над Джонсоном дал совет молодым бойцам

Российский боец Фёдор Емельяненко поблагодарил зрителей за поддержку во время своего боя с Тимоти Джонсоном. Он отметил, что был очень рад выступать именно в Москве.

"Очень рад, что сегодня турнир проходит в Москве. Я давно не выступал в России, мы очень счастливы выступать для вас, для нас это большое событие", — сказал Емельяненко после боя.

Он также обратился со словами напутствия к молодым спортсменам. Как отметил уже легендарный боец ММА, чтобы быть успешным, нужно много работать.

"Для молодых спортсменов хочу сказать, чтобы их желания не расходились с их трудолюбием. Чтобы быть успешным, нужно много работать, это мой совет", — сказал Емельяненко.