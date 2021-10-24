Президент Bellator и Емельяненко высказались о возможности его нового боя. Видео © LiFE

После победы бойца Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном будет поднят вопрос о новом выступлении российского бойца. Об этом рассказал президент Bellator Скотт Кокер.

"Я дам Фёдору насладиться победой. И через четыре недели мы будем говорить", — сказал Кокер на пресс-конференции.

Сам Емельяненко тоже не исключил, что может выступить на следующем турнире Bellator, который пройдёт в России летом.

"Хотелось бы ещё раз порадовать российскую публику и выступить в России на турнире, который Bellator планирует провести летом. Но посмотрим", — сказал Емельяненко.

Он добавил, что хотел бы завершить свою карьеру боем в России. По поводу поединка с Джонсоном отметил, что, "слава богу, всё прошло благополучно, без травм". По словам Емельяненко, он всегда помнит, что его ждёт семья, и не хотел бы, чтобы его девочки росли без него.