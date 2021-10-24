"Будем разговаривать": Президент Bellator и Емельяненко высказались о возможности его нового боя
Российский боец признался, что завершить карьеру хотел бы поединком именно на родине.
Президент Bellator и Емельяненко высказались о возможности его нового боя. Видео © LiFE
После победы бойца Фёдора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном будет поднят вопрос о новом выступлении российского бойца. Об этом рассказал президент Bellator Скотт Кокер.
"Я дам Фёдору насладиться победой. И через четыре недели мы будем говорить", — сказал Кокер на пресс-конференции.
Сам Емельяненко тоже не исключил, что может выступить на следующем турнире Bellator, который пройдёт в России летом.
"Хотелось бы ещё раз порадовать российскую публику и выступить в России на турнире, который Bellator планирует провести летом. Но посмотрим", — сказал Емельяненко.
Он добавил, что хотел бы завершить свою карьеру боем в России. По поводу поединка с Джонсоном отметил, что, "слава богу, всё прошло благополучно, без травм". По словам Емельяненко, он всегда помнит, что его ждёт семья, и не хотел бы, чтобы его девочки росли без него.
Лайф рассказывал, что Емельяненко одержал нокаутом победу над Джонсоном на первом турнире Bellator в России. Американец получил такую серию ударов в голову, после которой уже не смог продолжать бой.
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