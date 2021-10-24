"Гомофобные настроения": Как слова российского арбитра о фигуристе-гее могут стоить нашей стране золота Олимпиады Ни для кого не секрет, что другие страны рады любой возможности немного опустить наших спортсменов, а особенно спортсменок, с небес на землю. 23 октября, 21:40 Фото © ТАСС / AP / Pavel Golovkin, Сергей Бобылев

В мире фигурного катания прогремел очередной достаточно громкий скандал. Влип в него на сей раз российский судья Александр Веденин. И если кому-то кажется, что ничего криминального и страшного в его словах нет, то у множества экспертов на этот счёт мнение абсолютно иное. За перспективы наших фигуристов и фигуристок в Пекине стало немного тревожнее.

"Катаются холодно"

На сей раз Веденин, у которого достаточно резких выражений всегда хватало, прошёлся по французской паре Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон. Особенно "досталось" Сизерону, который не так давно сделал каминг-аут относительно своей сексуальной ориентации. Как вы знаете, для Запада это крайне актуальная и важная тема.

— Они катаются классно, но холодно. Партнёр — нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь. Синицина и Кацалапов могут выразить реальную любовь, как в прошлом году, и это может стать победой, — заявил Веденин.

Стоит подчеркнуть, что он уже давно не судит международные старты. Однако заявление достаточно видного 74-летнего деятеля фигурного катания из России не могло пройти мимо широкой спортивной общественности. Особенно негодовал именно Сизерон.

— До моего внимания довели гомофобные комментарии, появившиеся недавно в СМИ, нацеленные на мою сексуальную ориентацию. Отчаянные попытки придать какое-то преимущество нашим конкурентам-натуралам. Насколько нелепыми ни были бы эти комментарии, я решил использовать их как возможность высказаться. Быть мужчиной — не означает "заниматься сексом с женщиной". Не позволяйте невежественным людям оценивать, насколько вы мужчина или женщина, — написал Сизерон.

Французский спортсмен также выразил надежду, что в ISU на подобное заявление Веденина обратят внимание. А там только и рады найти, за что упрекнуть этих непобедимых русских, особенно в олимпийский сезон. К слову, Французская федерация фигурного катания уже также направила в ISU жалобу на слова Веденина, которого теперь обвиняют в гомофобии.

"Хор домохозяек" и политика

Вообще, достаточно резких заявлений у Веденина хватает. Недавно он прошёлся катком не только по французскому дуэту, но и нашим поклонникам, а особенно поклонницам фигурного катания. Фигурист и арбитр в прошлом высказал, что уже сейчас победа наших девочек на Олимпиаде не вызывает вопросов. И Западу это не может нравиться, особенно с учётом влияния политики на спорт.

— Но я бы попросил наш хор домохозяек, обуреваемых хейтом и завистью, не принимать участия в данной борьбе! Хочется пожелать вам сосредоточиться на изготовлении котлет на кухне и не лезть в мир фигурного катания. Ведь 15–17-летние девочки, которых вы хейтите за "завышенные оценки", читают ваш бред, и он на них не может не влиять, — заявил Веденин "Матчу".

Уж неясно, что имел в виду Александр Веденин. Получается, что болельщикам теперь не стоит высказывать своё мнение о том или ином прокате наших спортсменов? Вряд ли такое возможно в эпоху соцсетей, комментариев, лайков и всего прочего. Особенно с учётом того, как развиваются персональные фан-клубы фигуристок. Не верите, посмотрите на битвы болельщиков Алины Загитовой и Евгении Медведевой в Сети.

Перспективы Пекина

Но "армия домохозяек" — дело сугубо наше, внутреннее. С ним мы разберёмся сами. А вот история с атакой на Сизерона — скандал международного масштаба. Понятно, что чиновники и простые сотрудники ISU эту историю без внимания не оставят. Особенно если учесть, что мир фигурного катания раз за разом сталкивается с каминг-аутами, а тема ориентации для него достаточно болезненная.

Тем более что международные судьи только и рады любому скандалу с кем угодно из России, лишь бы был повод где-то уколоть и спустить с небес на землю наших фигуристов, а особенно фигуристок. Первые, кто может пострадать от слов Веденина, — наши чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Главные фавориты Олимпиады в танцах на льду сейчас могут попасть под очень серьёзный прессинг со стороны не только других спортсменов, но и судей.

Масла в огонь подливает и сам Сизерон, который проводит мостик от слов Веденина в сторону наших действующих спортсменов. Хотя, что сделали ему именно они, — большая загадка.

— Россия боится, потому что увидела, насколько наши программы хороши. Некоторые российские спортсмены и официальные лица беззастенчиво выражают гомофобные настроения, — заявил Сизерон изданию L'Equipe.

Фото © ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Впрочем, сам Веденин уже объяснил свои достаточно скандальные слова. Посыл его заявлений понятен — не так поняли, не так истолковали, вообще плохого ничего не имел в виду.

— Во-первых, представители федерации явно не читали первоисточник с моей прямой речью. Да и перевод на другие языки тоже мог исказить смысл. Во-вторых, нетрадиционная ориентация Гийома Сизерона — это не недостаток, а его личное дело. Комментируя выступление Гийома и Габриэлы в Эспоо, я имел в виду, что французы очень хороши, достойно подготовились, и выиграть у них крайне трудно. Один из способов выиграть — лучше и достовернее выразить любовь между мужчиной и женщиной. И этим привлечь большее внимание судей! — заявил Веденин.

Понятно, что к этому объяснению внимания будет куда меньше, нежели к словам об ориентации. Безусловно, исключать того, что пара Пападакис/Сизерон может без лишней помощи и так взять золото Олимпиады, нельзя. Другой вопрос, что навредить подобные заявления могут не только в танцах на льду, но и в других видах программы.

Особенно в женском одиночном катании. Весь мир, и отрицать это бессмысленно, уже устал от тотальной доминации наших фигуристок. Пока Трусова, Валиева, Туктамышева и другие ставят фантастические программы, их соперницы могут понадеяться на небольшую помощь со стороны судей. А теперь уж точно. Впрочем, пока наши недосягаемы настолько, что вмешаться в ситуацию извне будет крайне сложно.

Авторы Шамиль Гаджиев