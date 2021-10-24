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Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у кого-либо из предшественников за десятки лет

Популярность главы Белого дома стала снижаться в июле из-за ситуации с коронавирусом. После вывода войск из Афганистана ситуация усугубилась.

23 октября, 22:39
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/a.10150487089926104/10157651156651104/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Джо Байден</a></p>

Фото © Facebook / Джо Байден

Уровень падения рейтинга президента США Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны превзошёл худшие показатели у всех его предшественников со времён Второй мировой войны. Об этом говорят данные исследования Gallup — американского института общественного мнения.

Telegraph отмечает, что уровень поддержки Джо Байдена упал на 11,3 пункта — с 56% до 44,7%. Эксперты назвали такую скорость падения рекордной. В этом нынешний президент обошёл предыдущих десяти лидеров США. До него антирекорд принадлежал 44-му президенту — Бараку Обаме.

Политика Байдена разочаровала избирателей больше, чем линия Джимми Картера, который занимал пост президента США в 1977–1981 годах. Популярность Байдена стала падать в июле, когда в стране выросла заболеваемость коронавирусом, а хаотичный вывод американских войск из Афганистана в конце августа только усугубил ситуацию.

Для сравнения, рейтинг популярности 43-го президента США Джорджа Буша – младшего за первые девять месяцев президентства вырос на 13,1%, а рейтинг 41-го президента США, Джорджа Буша – старшего, — на 12,0%.

Рейтинг Байдена упал до минимума за всё его президентство

Рейтинг Байдена упал до минимума за всё его президентство

Ранее Лайф сообщал, что в Конгрессе США потребовали объявить Байдену импичмент из-за помощи сыну. По мнению конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, американский лидер "поставил под угрозу безопасность" страны.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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