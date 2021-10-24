Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у кого-либо из предшественников за десятки лет

Уровень падения рейтинга президента США Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны превзошёл худшие показатели у всех его предшественников со времён Второй мировой войны. Об этом говорят данные исследования Gallup — американского института общественного мнения.

Telegraph отмечает, что уровень поддержки Джо Байдена упал на 11,3 пункта — с 56% до 44,7%. Эксперты назвали такую скорость падения рекордной. В этом нынешний президент обошёл предыдущих десяти лидеров США. До него антирекорд принадлежал 44-му президенту — Бараку Обаме.

Политика Байдена разочаровала избирателей больше, чем линия Джимми Картера, который занимал пост президента США в 1977–1981 годах. Популярность Байдена стала падать в июле, когда в стране выросла заболеваемость коронавирусом, а хаотичный вывод американских войск из Афганистана в конце августа только усугубил ситуацию.

Для сравнения, рейтинг популярности 43-го президента США Джорджа Буша – младшего за первые девять месяцев президентства вырос на 13,1%, а рейтинг 41-го президента США, Джорджа Буша – старшего, — на 12,0%.