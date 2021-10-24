В Комсомольске-на-Амуре на пустыре нашли тело мальчика. Видео © LiFE

В Комсомольске-на-Амуре накануне вечером на пустыре нашли тело мальчика 10–11 лет. Причины его гибели ещё изучаются, но в качестве одной из версий рассматривается смерть при катании на тарзанке. Ребёнок мог запутаться в верёвке.

По предварительным данным, мальчик учился в коррекционной школе, у него благополучная семья. В момент трагедии гулял один.