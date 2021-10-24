В Комсомольске-на-Амуре на пустыре нашли тело мальчика
В качестве одной из версий рассматривается случайная смерть при катании на тарзанке.
В Комсомольске-на-Амуре на пустыре нашли тело мальчика. Видео © LiFE
В Комсомольске-на-Амуре накануне вечером на пустыре нашли тело мальчика 10–11 лет. Причины его гибели ещё изучаются, но в качестве одной из версий рассматривается смерть при катании на тарзанке. Ребёнок мог запутаться в верёвке.
По предварительным данным, мальчик учился в коррекционной школе, у него благополучная семья. В момент трагедии гулял один.
Ранее Лайф рассказывал об инциденте в Нижневартовске, где ребёнок в больнице случайно выстрелил в себя из пистолета. Оказалось, оружие принёс с собой его дедушка.
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