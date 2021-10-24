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Россиянки заняли три первых места в короткой программе на этапе Гран-при в США

А самим американцам удалось добиться успеха в выступлении танцевальных дуэтов в ритм-танце.

24 октября, 00:07
<p>Александра Трусова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв</p>

Александра Трусова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв

Россиянки Александра Трусова, Дарья Усачёва и Ксения Синицына заняли первые три места в короткой программе на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе. Лидер набрала 77,69, вторая и третья — 76,71 и 71,51 балла соответственно.

Также в ритм-танце уже выступили танцевальные дуэты. Там первое и второе места остались за американцами. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью получили 83,58 балла, а Мэдисон Чок и Эван Бейтс — 82,55. Третьей стала канадская пара Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен. На завтра намечены произвольные программы у женщин и танцевальных дуэтов.

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Лайф рассказывал, что в сентябре Александра Трусова уже занимала первое место на турнире в США — в серии "Челленджер". Соревнования проходили в американском Норвуде (штат Массачусетс).

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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