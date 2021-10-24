Россиянки заняли три первых места в короткой программе на этапе Гран-при в США

Россиянки Александра Трусова, Дарья Усачёва и Ксения Синицына заняли первые три места в короткой программе на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе. Лидер набрала 77,69, вторая и третья — 76,71 и 71,51 балла соответственно.

Также в ритм-танце уже выступили танцевальные дуэты. Там первое и второе места остались за американцами. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью получили 83,58 балла, а Мэдисон Чок и Эван Бейтс — 82,55. Третьей стала канадская пара Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен. На завтра намечены произвольные программы у женщин и танцевальных дуэтов.