В Италии начал извергаться вулкан Этна

На юго-востоке Италии началось извержение вулкана Этна. Столб пепла и газа достиг высоты около 10 километров, сообщают эксперты Национального института геофизики и вулканологии Катании.

Как пишет издание La Repubblica, работе аэропорта Фонтанаросса извержение пока не мешает, однако выпадение пепла зафиксировано в нескольких близлежащих посёлках.

А ранее Лайф рассказывал, что в Японии начал извергаться один из крупнейших вулканов страны. Асо выбросил столб пепла и дыма на высоту нескольких километров. Люди наблюдали за этим издалека с восторженными возгласами.