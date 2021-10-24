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В Италии начал извергаться вулкан Этна

Эта огнедышащая гора в последнее время довольно активна. В начале нынешнего года она выбрасывала магму.

24 октября, 00:03

В Италии вновь начал извергаться вулкан Этна. Видео © Twitter / Queen of Seven

На юго-востоке Италии началось извержение вулкана Этна. Столб пепла и газа достиг высоты около 10 километров, сообщают эксперты Национального института геофизики и вулканологии Катании.

Как пишет издание La Repubblica, работе аэропорта Фонтанаросса извержение пока не мешает, однако выпадение пепла зафиксировано в нескольких близлежащих посёлках.

"Самое страшное из когда-либо виденных": на Сицилии началось извержение вулкана Этна — видео

"Самое страшное из когда-либо виденных": на Сицилии началось извержение вулкана Этна — видео

А ранее Лайф рассказывал, что в Японии начал извергаться один из крупнейших вулканов страны. Асо выбросил столб пепла и дыма на высоту нескольких километров. Люди наблюдали за этим издалека с восторженными возгласами.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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