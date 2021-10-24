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Путешественникам рассказали, какие покупки лучше не совершать в duty-free

Есть риск потратить больше, чем в обычном магазине. Среди прочего это касается электроники, косметики, одежды.

24 октября, 00:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Товары в точках беспошлинной торговли duty-free могут оказаться даже дороже, нежели в обычных магазинах, предупредил редактор издания Travel Markets Insider Лоис Пастернак. Так, например, по словам эксперта, это касается электроники — если цена на гаджет ниже, это, скорее всего, устаревшая модель. Осторожнее он призывает отнестись и к одежде, особенно не местного производства.

"Лучше приобрести специфические местные товары — вроде ремесленных изделий или деликатесов", — говорит Пастернак в беседе с агентством "Прайм".

Не советует он приобретать в duty-free и косметику, за исключением элитной, которая обычно не продаётся в других магазинах, но часто предлагается по привлекательным ценам именно в заведениях duty-free — это Chanel, Louis Vuitton, Hermes и т.п. Также специалист советует проходить мимо продаваемых там фото- и видеокамер, чемоданов и дорожных сумок, а также негабаритных принадлежностей, например подушек для поездок и повязок на глаза.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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