Оружейник рассказал о проблемности револьвера, из которого Болдуин застрелил оператора

К трагедии на съёмках фильма "Ржавчина" могла привести техническая неисправность револьвера. Как утверждает историк-оружейник Максим Попенкер, даже холостой заряд из столь мощного оружия мог привести к летальному исходу.

В беседе с Пятым каналом он отметил, что шестизарядный кольт "Драгун" изначально предназначался для американской кавалерии. Чтобы его зарядить, приходилось совершать довольно сложные процедуры, так как патрона как такового предусмотрено но было.