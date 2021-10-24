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Главарь крупнейшего наркокартеля задержан в Колумбии

Его сравнивают с Пабло Эскобаром. Сложную операцию "Осирис" готовили вместе с военными.

24 октября, 01:32
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/PoliciaColombia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Policía de Colombia</a></p>

Фото © Twitter / Policía de Colombia

Полиция Колумбии задержала главу занимающейся наркоторговлей преступной группировки "Клан залива" Дайро Усугу по прозвищу Отоньель. Информацию о его поимке подтвердил президент страны Иван Дуке.

"Этот удар по Отоньелю в рамках операции "Осирис" знаменует конец для "Клана залива", — заявил он в ходе пресс-конференции.

Арест Усугу Иван Дуке сравнил с падением Пабло Эскобара. По мнению колумбийского лидера, это очень значительный удар по наркоторговле в этом веке. В отношении Отоньеля есть несколько запросов об экстрадиции, в том числе в Соединённые Штаты.

"Мы будем работать с властями, чтобы добиться этой цели, но так, чтобы это не помешало пролить свет на преступления, совершённые в нашей стране", — добавил президент.

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А ранее Лайф рассказывал, что главаря наркокартеля "Хуарес" приговорили в Мексике к 28 годам тюрьмы. Последние семь лет Висенте Каррильо Фуэнтес по прозвищу Вице-президент находился под стражей в тюрьме максимально строгого режима.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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