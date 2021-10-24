Главарь крупнейшего наркокартеля задержан в Колумбии
Его сравнивают с Пабло Эскобаром. Сложную операцию "Осирис" готовили вместе с военными.
Фото © Twitter / Policía de Colombia
Полиция Колумбии задержала главу занимающейся наркоторговлей преступной группировки "Клан залива" Дайро Усугу по прозвищу Отоньель. Информацию о его поимке подтвердил президент страны Иван Дуке.
"Этот удар по Отоньелю в рамках операции "Осирис" знаменует конец для "Клана залива", — заявил он в ходе пресс-конференции.
Арест Усугу Иван Дуке сравнил с падением Пабло Эскобара. По мнению колумбийского лидера, это очень значительный удар по наркоторговле в этом веке. В отношении Отоньеля есть несколько запросов об экстрадиции, в том числе в Соединённые Штаты.
"Мы будем работать с властями, чтобы добиться этой цели, но так, чтобы это не помешало пролить свет на преступления, совершённые в нашей стране", — добавил президент.
А ранее Лайф рассказывал, что главаря наркокартеля "Хуарес" приговорили в Мексике к 28 годам тюрьмы. Последние семь лет Висенте Каррильо Фуэнтес по прозвищу Вице-президент находился под стражей в тюрьме максимально строгого режима.
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