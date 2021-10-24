Главарь крупнейшего наркокартеля задержан в Колумбии

Полиция Колумбии задержала главу занимающейся наркоторговлей преступной группировки "Клан залива" Дайро Усугу по прозвищу Отоньель. Информацию о его поимке подтвердил президент страны Иван Дуке.

"Этот удар по Отоньелю в рамках операции "Осирис" знаменует конец для "Клана залива", — заявил он в ходе пресс-конференции.

Арест Усугу Иван Дуке сравнил с падением Пабло Эскобара. По мнению колумбийского лидера, это очень значительный удар по наркоторговле в этом веке. В отношении Отоньеля есть несколько запросов об экстрадиции, в том числе в Соединённые Штаты.

"Мы будем работать с властями, чтобы добиться этой цели, но так, чтобы это не помешало пролить свет на преступления, совершённые в нашей стране", — добавил президент.