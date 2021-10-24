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Психолог рассказал о причинах приступов агрессии у подростков

По его мнению, статус школ изменился в последнее время, они потеряли "сакральность".

24 октября, 01:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Одна из причин роста насилия среди подростков — бедность, считает кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов. По его мнению, низкие зарплаты у педагогов приводят к тому, что те перестают быть авторитетами для детей, выросших на других ценностях.

"Они будто юродивые в каком-то смысле, чудаки. Бизнесом надо заниматься, или блогером становись, но не думай идти в токари, слесари и учителя", — озвучивает идеалы современного поколения Ениколопов в беседе с газетой "Коммерсант".

Семья, по мнению учёного, второе проблемное звено. Росту агрессии в ребёнке могут способствовать конфликты в "ячейке общества", так как дети в этому случае видят чёткую модель поведения. Взрослые же могут просто не замечать проблемы. Психолог также отмечает, что, хоть так называемый буллинг, то есть травля, был и прежде, статус школ изменился именно в последнее время. Раньше они были "практически сакральным местом, как церковь или кладбище".

"Постепенно сакральность размылась, школа превратилась просто в здание, куда ходят на уроки. Насилие в её стенах стало допустимым", — отметил кандидат психологических наук.

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Ранее Лайф сообщал, что психологи перечислили "тревожные звоночки" в поведении подростка. При ярко выраженных признаках угнетённого состояния родителям советуют не тянуть и обратиться к психиатру.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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