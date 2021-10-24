Facebook назвали площадкой для разжигания религиозной ненависти в Индии

Facebook послужил площадкой для разжигания религиозной ненависти в Индии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы американской корпорации. По сведениям газеты, в конце 2019 года – начале 2020-го объём подстрекательств в этой сфере увеличился на платформе в три раза. Слухи и призывы к насилию, утверждает издание, распространялись и в принадлежащем Facebook мессенджере WhasApp.

Как отмечается, многие пользователи в указанный период жаловались в Facebook и Whatsapp на появление "большого количества контента, который поощряет конфликты, ненависть и насилие". Так, например, в этих сервисах появлялись материалы, обвинявшие мусульман в распространении коронавируса. В январе 2020 года в столице Индии при нападении на студенческий городок пострадало 18 человек. Предполагается, что за беспорядками могли стоять члены правых молодёжных организаций. Группа, состоявшая примерно из 50 человек в масках, вооружённая битами и палками, ворвалась на территорию академгородка.