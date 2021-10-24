Тренер по НЛП дала пять рекомендаций для счастливого замужества

Выйти замуж несложно, если выбрать мужчину помягче и провести несколько манипуляций, отмечает интегративный психолог, гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова. Но важно понимать цель — хочется штампа в паспорте или счастливого замужества. Если второго — то НЛП-тренер советует ни в коем случае не зацикливаться на первом.

"Сильный и уверенный в себе мужчина почувствует себя рядом с такой женщиной уязвлённым, ведь ему будет непонятно, ты проявляешь к нему интерес, потому что он действительно тебе интересен и ты его любишь либо у тебя "часики тикают", — озвучивает Адрианова свой совет номер один в беседе с 5-tv.ru.

Совет номер два — заботиться о внешнем виде, ухаживать за собой. И не только потому что "мужчина любит глазами", а в связи с тем, что уважающая себя женщина вызывает желание заботиться о ней и со стороны партнёра. Ещё одна рекомендация психолога — не торопить его и самой не спешить встать перед ним на колено с предложением взять себя замуж. Иначе потом, говорит специалист, всю жизнь будешь сама же решать и все проблемы семьи, включая бытовые. НЛП-тренер также рекомендует тем, кто хочет истинного семейного счастья, сказать нет любым манипуляциям. Пусть всё развивается своевременно. И, конечно, планы на жизнь нужно обсуждать, считает терапевт.

"Ещё в самом начале ваших отношений надо выяснить, кто как относится к семейной жизни. Вполне возможно, что одному из вас это вообще не нужно. Затем внутри себя в голове дай себе срок, сколько ты готова кайфовать в этих отношениях, наслаждаться ими без обручального колечка на пальце? И по истечении этого срока спокойно его спроси о его намерениях касательно вашей совместной жизни", — заключила Адрианова.