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Умер страдавший синдромом Дауна сын актрисы Ии Саввиной

Он пережил свою мать на десять лет, за ним ухаживал второй супруг артистки.

24 октября, 02:44
<p>Борис Львович с сыном Ии Саввиной Сергеем Шестаковым. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/borislvo?__cft__%5B0%5D=AZVx8ST9H3m_5fbAFPwPILNUSsELONnjFmosQE3l-oiHFewUtEfKyNFq0cJIWcm61JXjd66_dNp6HJc_WI6a9CCyDF8waSWZWX08pmQvpCpGxZFkv0_Q6RYBzCQyYDc23fA&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Борис Львович</a></p>

Борис Львович с сыном Ии Саввиной Сергеем Шестаковым. Фото © Facebook / Борис Львович

Сын звезды советского кино Ии Саввиной Сергей Шестаков, у которого был синдром Дауна, умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил на своей странице в "Фейсбуке" критик Борис Львович.

"Сегодня столько вокруг горестных событий, такие люди покидают наш круг, казалось бы, кого тронет смерть 64-летнего ребёнка... Но за жизнью этого человечка с рождения следило очень много людей — ближних и дальних. Потому что он был сыном замечательной и несравненной Ии Саввиной", — написал Львович.

Несмотря на столь серьёзный диагноз, Сергей играл на фортепиано, изучал английский и читал стихи наизусть. Он также рисовал, и его работы занимали призовые места на конкурсах для одарённых детей.

Шестаков пережил свою мать на десять лет. После её кончины за Сергеем ухаживал второй муж актрисы — актёр Театра на Таганке Анатолий Васильев. С ним Саввина прожила в браке 30 лет.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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