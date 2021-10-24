Умер страдавший синдромом Дауна сын актрисы Ии Саввиной

Сын звезды советского кино Ии Саввиной Сергей Шестаков, у которого был синдром Дауна, умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил на своей странице в "Фейсбуке" критик Борис Львович.

"Сегодня столько вокруг горестных событий, такие люди покидают наш круг, казалось бы, кого тронет смерть 64-летнего ребёнка... Но за жизнью этого человечка с рождения следило очень много людей — ближних и дальних. Потому что он был сыном замечательной и несравненной Ии Саввиной", — написал Львович.

Несмотря на столь серьёзный диагноз, Сергей играл на фортепиано, изучал английский и читал стихи наизусть. Он также рисовал, и его работы занимали призовые места на конкурсах для одарённых детей.

Шестаков пережил свою мать на десять лет. После её кончины за Сергеем ухаживал второй муж актрисы — актёр Театра на Таганке Анатолий Васильев. С ним Саввина прожила в браке 30 лет.