Певец Эд Ширан сбросил 25 килограммов, отказавшись от пива с сосисками
Музыкант пару лет назад подвергся нападкам пользователей Сети и решил изменить образ жизни.
Фото © Instagram/teddysphotos
Известный британский певец Эд Ширан убрал из своего рациона ряд продуктов и вдвое сократил порции, чтобы сбросить лишний вес. Об этом он рассказал в подкасте "За медалью", сообщает Express.
30-летний исполнитель признался, что из-за полноты подвергся нападкам пользователей Сети. Хотя раньше Ширан не был неуверенным в себе, злобные комментарии дали свои плоды. По словам музыканта, изначально он весил более 100 килограммов. Вес во время гастролей набрать легко, ведь Ширан выпивал тогда буквально каждый день.
"Моя проблема заключалась в том, что я шёл в паб, ел сосиски и пюре, пирог, может быть, пудинг, а потом пил много пинт пива. А потом не занимался спортом", — отметил музыкант.
Пересмотреть рацион и образ жизни в целом он решил перед туром в 2019 году. Ширан отказался от пива и вредной еды, а также начал заниматься спортом. Кроме того, певец сократил порции в два раза, и это правило он применяет, даже когда питается в ресторанах.
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