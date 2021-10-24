Вооружённые парни напугали жительницу российского города, направив на неё дуло автомата

Жителей города Ярцево Смоленской области напугали молодые люди, которые расхаживали с автоматом перед магазином. Сообщения о вооружённых парнях появились в соцсетях.

"Увидела это неожиданно: из-за угла дуло смотрит на меня. Пыталась сохранить спокойствие, но в магазин влетела пулей, каждый миг ожидая, что сейчас будет больно, а может, и свет померкнет", — написала одна из подписчиц группы "Ярцево" в соцсети "ВКонтакте".

Сотрудники СУ СК РФ по региону организовали доследственную проверку на основании публикации и разыскивают молодых людей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.