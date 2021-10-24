Вооружённые парни напугали жительницу российского города, направив на неё дуло автомата
Молодых людей уже разыскивают правоохранители. Следком организовал доследственную проверку после публикаций в местных СМИ.
Фото © "ВКонтакте" / "Ярцево"
Жителей города Ярцево Смоленской области напугали молодые люди, которые расхаживали с автоматом перед магазином. Сообщения о вооружённых парнях появились в соцсетях.
"Увидела это неожиданно: из-за угла дуло смотрит на меня. Пыталась сохранить спокойствие, но в магазин влетела пулей, каждый миг ожидая, что сейчас будет больно, а может, и свет померкнет", — написала одна из подписчиц группы "Ярцево" в соцсети "ВКонтакте".
Сотрудники СУ СК РФ по региону организовали доследственную проверку на основании публикации и разыскивают молодых людей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии блогеры нагрянули в школу с автоматом и оказались под прицелом полиции. Молодые люди решили провести социальный эксперимент. Прихватив макет огнестрельного оружия, они проверили, в какие социальные учреждения пустит охрана.
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